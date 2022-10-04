Токио, 4 октября, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Власти Японии выразили Северной Корее протест в связи с запуском баллистической ракеты, пролетевшей над японской территорией и упавшей в Тихом океане. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 4 октября заявил на экстренной пресс-конференции в Токио.

Kantei.go.jp Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно «Мы выразили решительный протест Северной Корее. Подобные запуски нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности нашей страны и региона».

Отмечается, что в Японии из-за запуска северокорейской ракеты сработала экстренная система оповещения J-alert. Траектория ракеты проходила над территорией северных японских префектур Аомори и Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с очередным запуском Северной Кореей ракеты созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности.