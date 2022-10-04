Вашингтон, 4 октября, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Объявление о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву намерены сделать власти США. Об этом 3 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Bloomberg.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

По словам Кирби, о новом пакете военной помощи Киеву все услышат в ближайшие дни.

На уточняющий вопрос журналиста, будут ли в пакет помощи включены новые реактивные системы залпового огня HIMARS, Кирби ответил слегка расплывчато.

«Вы можете ожидать, что в новый пакет войдут вооружения, подобные тем, что уже поставлялись [киевским] партнерам», — пояснил Кирби.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом готов предоставлять Киеву ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего времени конфликта с Москвой.