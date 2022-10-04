Сеул, , 04:19 — REGNUM Южная Корея готова ответить на испытательные пуски баллистических ракет со стороны КНДР, заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе своего обращения к народу.

Чучхе. КНДР O-stranah.ru

О конкретном содержании ответа Сеула на ракетные пуски президент Южной Кореи не ответил. Он добавил, что ракета пролетела от 4 до 4,5 километров в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По предварительным данным, ракета преодолела 4,5 километров с максимальной скоростью, достигающей 17 махов. В апогее боеприпас поднялся на 970 километров.