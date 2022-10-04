Могадишо, 4 октября, 2022, 04:02 — ИА Регнум. В городе Беледуэйне, расположенном в провинции Харан в центральной части Сомали, 3 октября прогремел третий взрыв, общее число погибших возросло до 20 человек. Об этом сообщает портал Somali Guardian.

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Третьей целью террористов стал полицейский участок, около которого в момент взрыва проходила колонна военнослужащих из Эфиопии и Джибути, направлявшихся к местам первых двух взрывов для проведения спасательной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате двух взрывов, организованных боевиками группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Беледуэйне, погибли 15 человек, включая представителей городских властей.

По предварительным данным, первый взрыв прогремел вблизи армейской базы. Второй — около расположенного поблизости здания городской администрации. В числе погибших оказались министр здравоохранения провинции Хиран Закария Мохамедна, заместитель губернатора, член парламента штата Хиршабелле, полковник полиции и другие официальные лица.