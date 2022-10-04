Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск призвал Владимира Зеленского избежать «великого ущерба всему миру из-за эскалации конфликта с Россией». Об этом бизнесмен написал в комментарии под записью в микроблоге главаря киевского режима.

Илон Маск JD Lasica

Вместе с тем бизнесмен отметил, что «продолжает поддерживать» Киев.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla представил в социальных сетях свой план урегулирования ситуации на территории бывш. УССР. В ответ на это предложение Зеленский запустил опрос, поинтересовавшись у пользователей, какого Илона Маска они хотят видеть больше — «того, который выступает за [Киев] или Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший посол киевского режима в Берлине Андрей Мельник использовал нецензурную брань в комментарии под публикацией в микроблоге Илона Маска, отвечая на инициативу предпринимателя по урегулированию на территории б. УССР.

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