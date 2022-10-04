Экс-сенатор США указал на мотивы Вашингтона для подрыва «Северных потоков»
Вашингтон, 4 октября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Мотивами для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» располагали Соединенные Штаты, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
«Теперь давайте посмотрим на мотив, на Западе некоторые указывают на Россию, которая, мол, сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам. Но это просто глупо и абсурдно, если у кого и есть мотив подорвать газопровод, так это не у России», — приводит его слова РИА Новости.
Блэк отметил, что в изучении ситуации его прежде всего интересуют мотивы и возможности устроить диверсию на трубопроводах. Он подчеркнул, что Вашингтон сильно обеспокоен возможными протестами в Европе и снятием санкций против России. В связи с этим самые сильные мотивы для диверсии были именно у Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что США уже были виноваты в ряде подрывов трубопроводов. В частности, в 1983 году Соединенные Штаты совершили налет на нефтехранилище в Никарагуа и подорвали трубопровод, а также резервуары с горючим.