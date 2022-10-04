Вашингтон, 4 октября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Мотивами для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» располагали Соединенные Штаты, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Теперь давайте посмотрим на мотив, на Западе некоторые указывают на Россию, которая, мол, сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам. Но это просто глупо и абсурдно, если у кого и есть мотив подорвать газопровод, так это не у России», — приводит его слова РИА Новости.

Блэк отметил, что в изучении ситуации его прежде всего интересуют мотивы и возможности устроить диверсию на трубопроводах. Он подчеркнул, что Вашингтон сильно обеспокоен возможными протестами в Европе и снятием санкций против России. В связи с этим самые сильные мотивы для диверсии были именно у Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что США уже были виноваты в ряде подрывов трубопроводов. В частности, в 1983 году Соединенные Штаты совершили налет на нефтехранилище в Никарагуа и подорвали трубопровод, а также резервуары с горючим.