Пхеньян, 4 октября 2022, 03:36 — REGNUM Северная Корея признаёт результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых жители территорий б. УССР заявили о желании воссоединиться с Россией. Об этом со ссылкой на главу департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су 4 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам северокорейского дипломата, референдумы в этих четырёх регионах «были проведены в соответствии с Уставом ООН», закрепляющим «принципы равноправия людей и их право на самоопределение, в соответствии с легитимными процедурами». Всё это позволило отразить законную волю жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации рассмотрит четыре международных договора — о принятии в Россию четырёх новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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