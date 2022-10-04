Берлин, 4 октября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Спецоперацию России на территории б. УССР поддерживают жители восточной части Германии. Об этом 3 октября пишет журналист и политик из Саксонии Франк Рихтер в статье для Spiegel.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

Рихтер отмечает, что многие немцы на востоке Германии смотрят иначе на российскую спецоперацию, нежели большинство жителей западной части страны. На улицах и площадях восточной части ФРГ люди без стеснения публично выражают своё сочувствие Москве. Часто можно увидеть рядом с немецкими флагами российские, а автомобили с киевскими номерами царапают, на них часто вырезают или пишут краской букву «Z».

Жители восточной части ФРГ не поддерживают санкции Запада в отношении Москвы, выступают за дружбу с Россией, по образцу былого сотрудничества ГДР и СССР. При этом такие настроения проявляются и среди жителей западной части Германии, но там они не так распространены, как на востоке.

По мнению Рихтера, такие проявления напрямую связаны с тем, что жители бывшей социалистической части Германии чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с Россией. Журналист пояснил, что воссоединение Германии вылилось во множество экономических проблем для восточной части ФРГ. Это произошло в том числе и потому, что бизнесмены западной Германии, ловко прикрываясь «братскими» чувствами, проводили экономический захват территории бывшей ГДР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Михаила Демурина, власти ФРГ не смогли найти правильного варианта объединения двух Германий и в 1990 году состоялось не объединение, а поглощение.