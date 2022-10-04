Токио, 4 октября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Власти Японии намерены выслать российского дипломата в ответ на признание Россией персоной нон-грата сотрудника японского генконсульства во Владивостоке, обвиненного в шпионаже, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По их данным, в настоящее время правительство Японии обсуждает этот вопрос. Предполагается, что в ответ японская сторона намерена выслать сотрудника российского консульства. Пока неизвестно, кто из дипломатов попадет под ответные меры Японии. Ожидается, что об этом японские власти уведомят Россию в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что не исключает ответных мер на высылку японского консула из России. 26 сентября сотрудника генконсульства Японии Мотоки Тацунори задержали во Владивостоке сотрудники ФСБ России по подозрениям в шпионаже. Дипломата объявили персоной нон-грата и выслали из страны.