Москва, , 03:29 — REGNUM Департамент информационных технологий города Москвы ищет подрядчика на развитие государственной информсистемы, с использованием которой осуществляется реализация проекта «Активный гражданин», и поддержание ее работоспособности в 2022–2024 годы. 21 октября 2022 года заказчик планирует подвести итоги соответствующего тендера, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

На контракт готовы потратить максимум 563 756 138,16 рубля. Аванс планируется не большой — около 8,5%. Провести все работы, финансируемые средствами столичного бюджета, исполнитель должен будет за девять этапов — за 814 дней.

«Подсистема предназначена для повышения качества взаимодействия сотрудников органов исполнительной власти города Москвы с гражданами посредством проведения опросов общественного мнения с целью оперативного определения общественного мнения по различным вопросам, повышения качества анализа данных, получаемых в процессе изучения общественного мнения граждан, увеличения количества граждан, вовлекаемых в обсуждение жизни города», — уточняется в техзадании.

Напомним, ранее тот же департамент выразил готовность потратить более 1,125 млрд рублей на техническую экспертизу информсистем столицы. В 2020 году на те же цели было затрачено порядка 624 млн рублей.