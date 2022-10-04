Москва, 4 октября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Департамент информационных технологий города Москвы ищет подрядчика на развитие государственной информсистемы, с использованием которой осуществляется реализация проекта «Активный гражданин», и поддержание ее работоспособности в 2022–2024 годы. 21 октября 2022 года заказчик планирует подвести итоги соответствующего тендера, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

На контракт готовы потратить максимум 563 756 138,16 рубля. Аванс планируется не большой — около 8,5%. Провести все работы, финансируемые средствами столичного бюджета, исполнитель должен будет за девять этапов — за 814 дней.

«Подсистема предназначена для повышения качества взаимодействия сотрудников органов исполнительной власти города Москвы с гражданами посредством проведения опросов общественного мнения с целью оперативного определения общественного мнения по различным вопросам, повышения качества анализа данных, получаемых в процессе изучения общественного мнения граждан, увеличения количества граждан, вовлекаемых в обсуждение жизни города», — уточняется в техзадании.

Напомним, ранее тот же департамент выразил готовность потратить более 1,125 млрд рублей на техническую экспертизу информсистем столицы. В 2020 году на те же цели было затрачено порядка 624 млн рублей.