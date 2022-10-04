Самара, 4 октября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. В Самарской области хотят провести рекультивацию бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района, расположенную южнее завода ОАО «АвтоВазАгрегат» в Тольятти. 18 октября 2022 года заказчик планирует подвести итоги соответствующего тендера с начальной ценой более 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Максимальная цена контракта составляет 541 456 282,05 рубля. Предполагается аванс в размере более 34%. Завершить работы победитель торгов должен будет за три этапа — до конца 2024 года. Заказчиком выступает администрация городского округа Тольятти.

В техзадании уточняется, что площадь земельного участка, загрязненного отходами, составляет 32,1653 га. Основание для выполнения работ — федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Напомним, ранее в правительстве Самарской области сообщили, что на расчистку этой свалки выделены средства федерального бюджета и работы по объекту должны начать в ближайшее время.