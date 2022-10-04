Минск, , 13:20 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело за разжигание вражды против режиссера Ольги Швед, создавшей документальный фильм о польском мятежнике Винценте Калиновском. Об этом она рассказала телеканалу «Белсат».

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По словам сценариста и режиссера фильма «Калиновский» Ольги Швед, Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по ст. 130 УК РБ («Разжигание национальной вражды») вскоре после выхода ленты. По еë мнению, силовики усмотрели в фильме оскорбление России.

Режиссер добавила, что не получила повестку, поскольку постоянно проживает за границей и повестку ей просто некуда присылать.

Также стало известно, что главный герой фильма историк Василь Герасимчик покинул Белоруссию в связи с преследованием со стороны силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, документальный фильм о Винценте Калиновском, руководителе польского мятежа 1863 года в Беларуссии и Литве, вышел на телеканале «Белсат» в июне. В нëм польский мятежник предстаëт в образе белорусского национального героя.