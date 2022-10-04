Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Информацию о происходящем на Запорожской АЭС передавал СБУ гендиректор станции Игорь Мурашов, осознавая при этом, что обстрел объекта ведётся со стороны Киева. Об этом Мурашов рассказал 3 октября в материале, показанном телеканалом «Россия 24».

(сс) IAEA Блок №6 Запорожской АЭС

Как уточнил Мурашов, он общался с сотрудниками СБУ с помощью мессенджеров, передавая всю информацию о текущем состоянии дел на АЭС. При этом Мурашов, по его словам, полностью осознавал все последствия, к которым могут привести обстрелы объекта.

«Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны [территории б. УССР] — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов», — такое заявление сделал Мурашов.

Генеральный директор ЗАЭС был выдворен на территорию, подконтрольную Киеву, в связи с обвинением его в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гендиректор ЗАЭС Мурашов признался в запрете сотрудникам станции публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы. По мнению Мурашова, такая публикация могла задеть «государственные интересы» Киева.