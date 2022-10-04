Вашингтон, 4 октября, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) изучит запрос киевского режима о выделении чрезвычайного финансирования в $1,3 млрд, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим и МВФ

По сведениям одного из них, сотрудники учреждения должны встретиться с представителями Киева в Вене 17 октября для обсуждения бюджета и денежно-кредитной политики. Этому будут предшествовать встречи в рамках Всемирного банка и МВФ.

В случае одобрения запроса Киев получит средства из новой программы чрезвычайного кредитования по проблемам нехватки продовольствия, которая была согласована советом учреждения несколько дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Владимир Зеленский и главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева обсудили вопрос о предоставлении Киеву программы комплексной экономической помощи.