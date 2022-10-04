Минск, , 13:03 — REGNUM Бывший голкипер сборной Белоруссии Василий Хомутовский, поддержавший протесты 2020 годов и уехавший из страны после их подавления, получил 13 суток административного ареста за экстремистский репост. Об этом сообщает телеграм-канал «Трибуна».

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

Как сообщает издание, к административному аресту бывшего вратаря белорусской сборной приговорили за «пересылку материалов из телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским».

Как сообщало ИА REGNUM, Василия Хомутовского задержали 30 сентября. На «покаянном видео», распространенном провластными телеграм-каналами, спортсмен сказал, что был задержан за участие в акциях протеста.