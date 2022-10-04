Минск, 4 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Бывший голкипер сборной БелоруссииВасилий Хомутовский, поддержавший протесты 2020 годов и уехавший из страны после их подавления, получил 13 суток административного ареста за экстремистский репост. Об этом сообщает телеграм-канал «Трибуна».

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Как сообщает издание, к административному аресту бывшего вратаря белорусской сборной приговорили за «пересылку материалов из телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским».

Как сообщалоИА REGNUM, Василия Хомутовского задержали 30 сентября. На «покаянном видео», распространенном провластными телеграм-каналами, спортсмен сказал, что был задержан за участие в акциях протеста.