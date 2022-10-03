Красноярск, 4 октября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Во вторник, 4 октября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Рябина в октябре

В 6:40 на Театральной площади было −2 °C.

Ночью с 4 на 5 октября ожидается до −2… +0 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В среду, 5 октября, в Красноярске до +4… +6 °C, облачно, дождь. Ночью — до −1… +3 °C, облачно, временами небольшие осадки.

В четверг, 6 октября, в Красноярске ожидается до +3… +4 °C днём и до −1… +2 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь, ночью временами небольшой снег.

По данным Среднесибирского УГМС, 4 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер, при порывах 15−20 м/с, местами до 23−25 м/с и более. В Туруханском районе порывы юго-западного ветра 15−18 м/с, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На севере центральных районов Красноярского края на дорогах местами гололедица.

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