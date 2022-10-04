Минск, , 12:59 — REGNUM В IT-секторе Белоруссии слегка снизился темп увольнения специалистов. По данным официальной статистики, за август из компаний ушло около 2,7 тысячи работников. До этого в период с апреля по июль компании ежемесячно увольняли более, чем по три тысячи человек. Об этом сообщает dev. by.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В свою очередь за август незначительно подрос найм относительно июля, но в целом по сравнению с прошлым годом он упал больше чем на четверть. Всего с начала года белорусский IT-сектор потерял уже 12 тысяч специалистов.

В августе этого года по сравнению с августом прошлого года уволенных оказалось на 53% больше, но по сравнению в июлем этого года — на 13% меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, после подавления попыток государственного переворота в Белоруссии 2020 года из республики начали эмигрировать IT-специалисты.