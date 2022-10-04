Приштина, Сербия, 4 октября 2022, 03:21 — REGNUM Глава Объединенного профсоюза работников образования, науки и культуры Косово Рахман Яшарай 3 октября прокомментировал отказ правительства выдать заработную плату учителям, не проводившим занятия в сентябре из-за забастовки.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил надежду на то, что правительство изменит свое решение и заявил, что премьер-министр Альбин Курти допустил очередную ошибку.
Яшарай отметил, что закон о забастовках не предусматривает задержек или отмены выплаты заработной платы для участников забастовок.
Напомним, забастовка педагогов в Косово продолжалась с 25 августа по 1 октября.
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