Энергодар, Запорожская область, , 02:45 — REGNUM Обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы запретил публиковать коллективу Запорожской АЭС гендиректор станции Игорь Мурашов. В этом признался сам Мурашов 3 октября в сюжете на телеканале «Россия 24».

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Мурашов пояснил, что наложил запрет на публикацию коллективом обращения к ООН и МАГАТЭ с требованием немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС. Как указал гендиректор ЗАЭС, он не согласовал текст обращения с Киевом, так как решил, что это «задевает государственные интересы» киевского режима.

Уточняется, что Мурашов был выдворен на территорию, подконтрольную Киеву в связи с выдвинутым в отношении него обвинением в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Энергодара готовы передать МАГАТЭ новые материалы по Запорожской АЭС.

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