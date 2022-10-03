Киев, 4 октября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник обругал американского предпринимателя Илона Маска в социальных сетях, использовав нецензурную брань.

Germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник

Так представитель киевского режима оценил предложение бизнесмена по урегулированию на территории бывш. УССР.

»*** — … вот мой очень дипломатичный ответ вам», — написал Мельник в комментариях под записью в микроблоге Маска.

Представитель Киева также обрушился с критикой на автомобили компании Tesla, которой владеет миллиардер из США. По словам Мельника, инициатива Маска якобы подтолкнет жителей б. УССР не покупать «Теслу-хлам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск написал о том, что Крым исторически является частью России и нуждается в бесперебойном водоснабжении. Кроме того, предприниматель предложил заново провести референдумы о воссоединении регионов с РФ и закрепить нейтральный статус территории б. УССР.

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