Токио, 4 октября 2022, 02:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с очередным запуском Северной Кореей ракеты созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом 4 октября сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что правительство проведёт заседание Совбеза в самое ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, КНДР вновь осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Читайте также: Ракетными пусками КНДР пытается «усмирить» власти Южной Кореи — мнение
Читайте ранее в этом сюжете: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря