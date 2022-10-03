Япония из-за пуска ракеты КНДР созывает Совет национальной безопасности
Токио, 4 октября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с очередным запуском Северной Кореей ракеты созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом 4 октября сообщает телеканал NHK.
Иван Шилов ИА REGNUM
Фумио Кисида
Отмечается, что правительство проведёт заседание Совбеза в самое ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, КНДР вновь осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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