Токио, 4 октября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с очередным запуском Северной Кореей ракеты созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом 4 октября сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Отмечается, что правительство проведёт заседание Совбеза в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР вновь осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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