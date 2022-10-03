Вашингтон, 4 октября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал распоряжение, позволяющее упросить закупку критических вооружений для американской армии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Я вношу исключения в пункты 303(a) (5) и 303(a) (6) закона (об оборонном производстве) в целях расширения и ускорения мощностей внутреннего производства критических вооружений и оборудования, необходимого для национальной обороны», — заявил Байден.

Американский президент добавил, что перебои с поставками вооружений в армию США могут привести к серьезным проблемам для обороноспособности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал CNBC заявил о дефиците вооружений и боеприпасов у США и стран Евросоюза, предназначенных для поставок киевскому режиму. Отмечалось, что при большом расходе боеприпасов и оружия со стороны бандеровцев США не смогут больше снабжать киевский режим.