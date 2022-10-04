Скопье, , 02:45 — REGNUM Жители села Палчишт в македонском муниципалитете Боговина 3 октября провели акцию протеста на въезде и выезде из населенного пункта.

Вода Bankoboev.Ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, селяне жалуются на отсутствие питьевой воды. Возмущенные граждане обвиняют в мошенничестве главу муниципалитета Бесника Эмшиу. Предыдущий протест в селе состоялся еще в июле.

Анализ воды в деревне показал, что она не пригодна для питья. Граждане требуют от руководства муниципалитета разрешить данную проблему.

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