Вашингтон, , 02:25 — REGNUM План миллиардера и основателя Space X Илона Маска по прекращению конфликта на территории б. УССР сравнил с кражей колёс у автомобиля Tesla президент Литвы Гитанас Науседа. Соответствующее заявление политик опубликовал 4 октября в своём Twitter.

Илон Маск JD Lasica

«Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю», — так написал Науседа на своей странице.

Никакой реакции со стороны Маска на запись Науседы не последовало.

Напомним, 3 октября Маск опубликовал несколько сообщений, посвящённых урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. При этом миллионер предложил план деэскалации, в который был включён пункт о судьбе Крыма. Пост набрал более миллиона просмотров меньше, и это далеко не окончательная цифра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев положительно оценил предложения американского олигарха Илона Маска по урегулированию ситуации вокруг территории бывш. УССР.

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