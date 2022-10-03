Псков, 4 октября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. На границах России со странами Евросоюза в Псковской области, где образовались большие очереди на выезд, были развёрнуты мобильные призывные пункты. Об этом губернатор Михаил Ведерников 4 октября сообщает в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам главы региона, в связи с непростой ситуацией на границе было проведено совещание, по итогам которого были приняты дополнительные меры. Среди большого потока выезжающих много разных людей, некоторые из них пытаются вывезти «валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары». Также есть и желающие покинуть Россию граждане призывного возраста. «По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать».

Михаил Ведерников «Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано всё необходимое: усилены смены, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе».

С учётом очень большого наплыва людей и осенней погоды также планируется организовать на пунктах пропуска выездную торговлю продуктами первой необходимости, установить мобильные пункты обогрева и защиты от дождя.

Михаил Ведерников «Палатки уже устанавливают».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Северной Осетии Сергей Меняйло разъяснил порядок работы мобильных оперативных групп, которые будут проверять прибывающих в регион граждан и вручать им повестки о мобилизации.

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