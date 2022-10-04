София, , 02:37 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 3 октября заявил, что беспокоит ожесточение риторики, используемой Болгарией и Северной Македонией.

Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

«Я заявляю, что и теперь, и в будущие годы, независимо от того, какую позицию я буду заявлять, я не собирают ехать в Болгарию, чтобы вести исторические дебаты. Мой старый тезис заключается в том, что необходимо говорить о европейской интеграции, мы не должны вязнуть в истории. К сожалению, еще с 2019 года София поставила этот вопрос в качестве условия продвижения.

Я рад, что в рамках переговоров история упоминается только в части, касающейся двустороннего соглашения и комиссии по истории. Я не собираюсь терять время на исторические вопросы, путешествуя в Софию и разговаривать с Радевым (Румен Радев, президент Болгарии — ИА REGNUM) о завоевателях или управляющих».

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски «У меня нет мандата в 2019 году возвращать страну и мой народ в 19 век и говорить о Царе Самуиле, правившем в 10 или 11 веке».

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