Тбилиси, 4 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Студенты Тбилисского государственного университета, недовольные поведением властей, прибегли к уличному протесту, сообщает 3 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Estonian Presidency Тея Цулукиани

Непосредственным поводом для выступлений послужил инцидент, происшедший во время встречи студентов с министром культуры, спорта и молодёжи Теей Цулукиани. Студенты стали требовать у министра достойных условий жизни и строительства общежитий. После чего охрана Цулукиани в крайне жёсткой форме выгнала всех недовольных студентов из зала. Студенты отмечают, что Цулукиани не предприняла никаких действий для того, чтобы урезонить своих охранников.

«Мы протестуем против социальной политики министерства. Эта политика проводится уже 30 лет. Но нынешнего министра отсутствие студенческих общежитий и тяжёлые условия жизни студенчества совершенно не касаются», — сказал один из лидеров протестующих.

Напомним, что Тея Цулукиани кроме министерского поста занимает должность вице-премьера правительства, а также является членом политсовета правящей партии «Грузинская мечта».