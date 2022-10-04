Хельсинки, , 02:05 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение пограничной службы страны, касающееся строительства ограждений на ряде участков финско-российской границы, передает телеканал Yle.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы правительства, по указанному вопросу необходимо добиться парламентского соглашения, для чего «имеются предпосылки». Марин подчеркнула, что на возведение ограждений будет «не быстрым» и на такой процесс уйдет «несколько лет».

Кроме того, премьер-министр утверждает, что строительство не усилит напряженность между Финляндией и Россией, поскольку европейский континент уже «находится в состоянии войны», и для нее «трудно представить более напряженную ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября портал Yle распространил информацию о том, что финская пограничная охрана предложила огородить как минимум от 10% до 20% границы с РФ, общая протяженность которой достигает 1300 км.

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