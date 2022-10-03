Хельсинки, 4 октября, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение пограничной службы страны, касающееся строительства ограждений на ряде участков финско-российской границы, передает телеканал Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По словам главы правительства, по указанному вопросу необходимо добиться парламентского соглашения, для чего «имеются предпосылки». Марин подчеркнула, что возведение ограждений будет «не быстрым» и на такой процесс уйдет «несколько лет».

Кроме того, премьер-министр утверждает, что строительство не усилит напряженность между Финляндией и Россией, поскольку европейский континент уже «находится в состоянии войны», и для нее «трудно представить более напряженную ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября портал Yle распространил информацию о том, что финская пограничная охрана предложила огородить как минимум от 10% до 20% границы с РФ, общая протяженность которой достигает 1300 км.