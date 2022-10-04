4 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Иван Коновалов, , 12:20 — REGNUM В начальных классах каждый родитель сталкивался с нежеланием своего ребенка идти в школу. И какие же драмы разворачивались, как искусно и не очень ребятишки пытались симулировать болезнь, спазмы в животе и головные боли. Так же и либерально настроенные студенты НИУ ВШЭ в эти дни симулируют тяготу своего бытия и под предлогом перевода на гибридное обучение шантажируют администрацию своего университета ради массового оформления академического отпуска. Что заставило «золотую молодежь» объявить войну взрослой жизни?

Николай Ярошенко «Студент» 1881 г.

И недели не прошло с того момента, как администрация НИУ ВШЭ разобралась с ситуацией вокруг патриотично настроенных студентов общежития в Одинцово, которым запретили открыто проявлять свою позицию, отговариваясь правилом «университет — вне политики», как местная либеральная общественность почувствовала силу и пошла в бой. Чем же она атакует? Наглым шантажом, посылая администрации письмо от некой «Инициативной группы студентов НИУ ВШЭ», состоящее ни много ни мало из целых шести пунктов:

«Мы, студенты Высшей школы экономики, обращаемся к вам с просьбой централизованно обеспечить гибридный формат обучения в нашем вузе. Гибридный формат обучения подразумевает под собой сохранение приоритета очных пар с возможностью беспрепятственного подключения к занятиям онлайн для тех студентов, которые по каким-либо причинам не имеют возможности присутствовать в корпусе вуза.

Причин для введения гибридного формата за последние месяцы становится всё больше. Нынешняя обстановка в стране вынуждает многих студентов возвращаться в свои регионы для решения сложных личных и семейных проблем или выезжать за границу. Конечно же, это не единственные причины и аргументы в пользу введения гибридного формата обучения. Ниже мы приводим список аргументов, которые собрали вместе студенты НИУ ВШЭ из разных городов и факультетов».

Как утверждается в письме, в чате с обсуждением инициативы состоит более 3200 человек. Фактически эти люди подписываются под тем, что написано в письме. Что же так волнует инициативную группу? Какие у них аргументы для перевода на гибридный формат обучения с практически свободной посещаемостью в зависимости от обстоятельств. Итак, первым аргументом группа вспоминает о 5 тысячах иностранных студентов университета: «В данном случае введение возможности онлайн-подключения к парам даст возможность большому количеству студентов продолжать обучение в нашем вузе в комфортных условиях в кругу семьи, чья поддержка сейчас очень важна».

Вторым аргументом группа обращает внимание на деятельность преподавателей и их связь с иностранными коллегами, учреждениями для повышения квалификации, а также форс-мажорные обстоятельства: «Все эти процессы абсолютно не определены по времени, и прогнозировать что-то в нынешних обстоятельствах невозможно. Нам кажется, что возможность быть независимыми от очного пребывания в вузе, но продолжать работу в нём — главная необходимость для всего преподавательского состава нашего университета. Это поможет и им, и студентам».

Третий аргумент. Чем дальше, тем более вопиющими и требовательными кажутся эти пункты: «Мы считаем, что возможность обучаться из дома для многих студентов сейчас является необходимым условием сохранения психологического здоровья. Мы читаем очень много историй студентов и студенток нашего вуза, которые делятся своей перманентной тревогой из-за общего ухудшающегося новостного фона». В конце, вопреки советам психологов, они уверяют, что принятие инициативы студентов поможет частично нивелировать ситуацию и поддержать стабильное психологическое состояние.

В четвертом пункте инициативная группа цитирует проректора НИУ ВШЭ Сергея Рощина, утверждавшего в июле 2022 года об успешной интеграции онлайн-инструментов в образовательный процесс, и приводит еще несколько фактов о технологической приспособленности учреждения к проведению гибридного обучения. Вот это уже можно расценивать как шантаж.

А следующий, пятый пункт кроме как ребячеством назвать сложно: «Еще одна проблема для студентов — это вероятность попадания в центр несанкционированных акций протеста в центральных районах Москвы и Санкт-Петербурга, где находятся здания НИУ ВШЭ. Студенты НИУ ВШЭ могут попасть под «горячую руку» сотрудников полиции, даже просто направляясь на пары. Такие ситуации осложняют жизнь и студентам, которым придется тратить время и финансы на поездку в участок и будущий суд, и преподавательскому составу, которому нужно будет давать студентам возможность «закрыть» пропущенные из-за задержаний пары, и, вполне вероятно, администрации НИУ ВШЭ. Введение возможности посещать пары онлайн и минимизировать нахождение в центре Москвы мы видим как возможность избежать этих проблем».

НИУ ВШЭ (сс)A. Savin

Избежать информационной огласки, как бы это ни хотелось инициативной группе, не удалось. Телеграм-канал Readovka привел скриншоты этого закрытого чата с обсуждением «инициативы», способов сохранить льготы, стипендии, а также самое главное в нынешних условиях для этих студентов — отсрочку от армии. «В случае отрицательного ответа администрации вуза на просьбу введения такого формата, некоторые студенты начали предлагать массовое отчисление с целью давления на администрацию, хотя очевидно, что на позицию администрации это никак не повлияет, ведь в «вышку» идут за топовым образованием», — приводит слова патриотичного студента Readovka.

Реакция на высказывание редакции Readovka в чате инициативной группы последовала незамедлительно. Сообщение со следующим текстом было отправлено пользователем Sasha:

«Вчерашняя реклама в пропагандистских СМИ была для нас неожиданностью, но, судя по реакции руководства вуза, никаких негативных последствий для нас она не несёт, так что мы продолжаем работу над реализацией стратегии по введению гибрида!

Соединяя и упрощая всё вышеперечисленное, к руководству НИУ ВШЭ мы обращаемся так: мы не предлагаем вам отказаться от очного обучения в пользу дистанционного. Мы просим вас ввести в НИУ ВШЭ гибридный формат обучения. У нас есть запрос на это, а у вас есть инструменты для реализации этого запроса. Мы также обращаем ваше внимание на то, что введение гибрида выгодно не только нам, но и вам, и на то, что этот процесс законен и может быть организован в кратчайшие сроки. Мы любим наш вуз и нашу страну. И мы хотим помочь им стать ещё лучше. Вы не можете остановить объективные общественные процессы, заставить нас отказаться от своих планов или нашего общего будущего, которое пока лишь проблёскивает сквозь пучину неопределенности и страха. Но вы можете помочь нам и сохранить нас для будущего России и для будущего НИУ ВШЭ».

Увы, этими людьми всё еще движут материальные потребности, упрощенный доступ к загранице и далее по вышеприведенному списку. Только придет тот момент, когда реальность будет восприниматься по существу, когда получившие высшее образование студенты будут воспринимать понятие времени по философским канонам, характеризуя его равномерностью, однонаправленностью и необратимостью. Возможно, именно тогда с осознанием необратимости времени каждый молодой революционер или в нашей реальности прозападный либерал и просто инфантильный студент станет консерватором.

Студенты ИА REGNUM

Живи мы в иное время, действенным воспитательным методом, который возможно было бы применить к этим взрослым хнычущим людям, стал полный отказ в их требованиях и привлечение к ответственности за смуту. Нежелание смириться с правилами взрослой жизни не сможет длиться долго для большинства из них, а те, кто откажет себе в этом, рискует навечно остаться в оболочке инфантильного юнца.

Счастье, если ребенок сам подходит и спрашивает: «Что такое хорошо, а что такое плохо?» Но чем дальше мы уходим в информационный век, тем ближе к ребенку холодный планшет, а не беседы с родителями.