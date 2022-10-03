Сеул, 4 октября, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Северная Корея вновь осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», — указало агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Это был третий за неделю испытательный пуск ракет с северокорейской территории. Всего с начала 2022 года КНДР провела более 20 испытательных запусков различных ракет.