Вашингтон, 4 октября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Иск к телеканалу CNN с обвинением в клевете и требованием компенсации в размере $475 млн подал экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 4 октября свидетельствуют документы суда.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Бывший президент обвиняет в клевете, в иске приводится ряд эпизодов, где, как утверждает Трамп, его оклеветали.

«Пытаясь склонить чашу политических весов влево, телеканал навешивал на истца скандальные, ложные и клеветнические ярлыки: «расист», «русский лакей», «повстанец» и, наконец, «Гитлер», — сказано в исковом заявлении.

Как указывают адвокаты Трампа, натиск клеветы и нападки на экс-президента США в последнее время усилились из опасений перед выдвижением Трампом своей кандидатуры на новый президентский срок. В исковом заявлении уточняется, что телеканал действовал намеренно и отказался от предложенной возможности опровергнуть свои действия, либо извиниться перед Трампом.

Стоит отметить, что CNN — традиционно продемократический канал, он открыто поддерживал кандидатов в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и Джозефа Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обвинил во лжи автора новой книги о нём.