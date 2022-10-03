Париж, 4 октября, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст на неделе моды в Париже появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter — «Жизни белых важны». Об этом сообщил журнал Rolling Stone.

Цитата из видеоподкаста Revolt Канье Уэст

«В понедельник Канье Уэст показал свою новую коллекцию YZY SZN 9 на презентации в Париже. Его выбор одежды? Футболка White Lives Matter с длинным рукавом», — отмечает журнал.

Издание добавляет, что этот лозунг появился в ответ на расовые беспорядки в США, которые проходили под лозунгом «Жизни черных важны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский рэпер Канье Уэст появлялся на публике в кепке Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой» — лозунг сторонников экс-президента США Дональда Трампа). Также в сентябре 2022 года артист заявил, что все еще имеет политические амбиции.