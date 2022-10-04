4 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили планы японского правительства по заключению мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений.

Тимур Кондратьев, , 09:34 — REGNUM Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что японское правительство по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Российской Федерацией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дружба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Премьер-министр Японии отметил, что из-за ситуации, которая сложилась вокруг конфликта на территории бывшей УССР, российско-японские отношения находятся в сложном положении, но, несмотря ни на что, Токио будет придерживаться стратегии по решению территориальной проблемы и заключению мирного договора с Москвой.

Эти слова доказывают, что Япония не собирается отказываться от своих планов по захвату Курильских островов. Заявление Кисиды указывает на стремление японского правительства использовать обострение ситуации с Россией как на способ вновь напомнить о своих территориальных претензиях. Российской элите при этом даётся недвусмысленный тезис, согласно которому Курилы могут стать разменной монетой, заплатив которую Москва может рассчитывать на мир с Токио.

«Хитрый какой! Здесь рыбы нет!» — предупреждает Олеся К.

Многие пользователи не считают Курильские острова какой-то проблемой для России, поскольку это наша земля.

«Какие территориальные проблемы? У нас с этим никаких проблем. Курильские острова — это Россия. Нас всё устраивает», — отметил Николай Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытка японцев напомнить о себе возникла в тот момент, когда Япония оказалась выставлена за дверь из совместных с Россией проектов по добыче полезных ископаемых.

«Как санкции вводить, так это мы первые, а как Россия выдавила Японию из совместных проектов, они сразу запели о соглашении!» — заметила Анастасия Л.

«Ведут экономическую и информационную войну против нас, при этом просят подписать бумажку, да ещё и отдать российские территории в придачу. В ответ на свою агрессию они получат в щи», — пишет Радион Д.

«Нам и так хорошо. Остальные нас не касаются. Тем более что Япония против нас санкции ввела. Пусть сначала их снимет, прежде чем мирный договор выпрашивать. Пусть сначала с собой разберутся. Но не смогут. Они под управлением США. Сами ничего не решают», — поделился своим мнением Колобор О.

Фумио Кисида (сс) Официальное интернет-представительство президента России

Часть людей просто ждёт от Японии покаяния за свою хамскую политику в отношении России. Поэтому никакие мирные договоры и обсуждение принадлежности островов нашей стране не нужны, поскольку выходят за рамки национальных интересов, считают граждане.

«А на кой-чёрт он нам сдался? Нет уж, теперь самураям только терпеть и каяться. Ну или пусть остров Хоккайдо нам отдают», — пишет Олег Б.

«Когда они признаются своему молодому поколению, что атомные бомбы на них сбросил не СССР, а США? Если у них есть мир с Америкой, то какого чёрта они претензии имеют к России?» — задаётся вопросом Батыр Ш.

Напомним, 3 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе своей программной речи на открытии внеочередной, 210-й сессии парламента о том, что японское правительство по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Российской Федерацией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений.