Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Вашингтон надеется на возобновление между правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией диалога, позволяющего провести в стране так называемые «свободные и честные выборы» ради «восстановления демократии». Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 3 октября на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Густаво Петро.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

госсекретарь США Энтони Блинкен «Мы очень надеемся, что в Венесуэле режим Мадуро и унитарная платформа будут стремиться к диалогу, который в итоге позволит создать необходимые условия для проведения свободных и честных выборов, восстановления демократии в Венесуэле и возобновления поддержки со стороны международного сообщества, а также создать гораздо более благоприятные условия для всех венесуэльцев».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в турне по странам Латинской Америки на фоне того, что в нескольких странах, являющихся важнейшими союзниками США в регионе, недавно пришли к власти левые силы.

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