Вашингтон, 4 октября 2022, 01:40 — REGNUM Вашингтон надеется на возобновление между правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией диалога, позволяющего провести в стране так называемые «свободные и честные выборы» ради «восстановления демократии». Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 3 октября на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Густаво Петро.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в турне по странам Латинской Америки на фоне того, что в нескольких странах, являющихся важнейшими союзниками США в регионе, недавно пришли к власти левые силы.
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