Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Более 40 нелегалов из стран Латинской Америки были высажены к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне. Об этом 3 октября заявила управляющий директор правозащитной организации SAMU First Response Татьяна Лаборде в беседе с РИА Новости.

Мигранты Ggia

Отмечается, что мигрантов привезли в Вашингтон на автобусах из Техаса по поручению губернатора штата Грега Эббота. По словам правозащитницы, после высадки у резиденции Харрис нелегалы были перенаправлены в безопасное место.

Как уточнила Лаборде, правозащитники готовы оказывать помощь мигрантам, предоставлять им одежду, пропитание, убежище и помогать с поиском работы и дальнейшей адаптацией.

Губернатор Техаса в свою очередь заявил, что продолжит отправлять мигрантов в Вашингтон до тех пор, пока президент США Джозеф Байден и вице-президент Харрис не активизируются и не выполнят свою работу по охране границы.

«Администрация Байдена-Харриса продолжает игнорировать и отрицать исторический кризис на нашей южной границе, который почти два года подвергал опасности и подавлял общины Техаса», — добавил Эббот.

По данным погранслужбы США, за последние 11 месяцев нелегальных мигрантов задержали на границе с Мексикой более 2 млн раз. Миграционный поток из стран Латинской Америки в сторону США достиг своего исторического максимума. Этому способствовал экономический кризис в странах региона, который усугубила пандемия коронавируса.