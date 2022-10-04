Париж, , 01:32 — REGNUM Франция ожидает, что новый пакет санкций ЕС в отношении России будет готов «в ближайшее время», заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе выступления в нижней палате французского парламента.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, в Париже надеются на скорейшее принятие очередных ограничений. Колонна подчеркнула, что Франция и ЕС ведут против России «беспрецедентно жесткую санкционную политику».

Министр отметила, что под рестрикции попали 1,2 тыс. физических лиц и более 100 компаний. Она утверждает, что ни одна из стран Группы семи (G7), в том числе Франция, не ведет войну с Россией, и они лишь «помогают» нацистскому киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября посол Польши в Брюсселе Анджей Садось заявил, что члены ЕС согласовали установление «потолка цен» на российскую нефть в рамках введения нового пакета санкций.

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