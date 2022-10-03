Вашингтон, 4 октября, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Вашингтон в ближайшие дни намерен ввести новые санкции в отношении официальных лиц Ирана, которых считает причастными к насилию в отношении мирных протестующих. Об этом говорится в распространённом 3 октября заявлении президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как следует из сообщения пресс-службы Белого дома, президент «серьёзно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране», которое также направлено против студентов и женщин, требующих «равных прав и уважения человеческого достоинства».

президент США Джо Байден «На этой неделе Соединённые Штаты введут новые меры против тех, кто осуществляет насилие в отношении мирных протестующих. Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать».

Ранее о введении новых санкций в отношении Ирана под предлогом нарушения прав человека на фоне смерти 22-летней иранки Махсы Амини, задержанной так называемой полицией нравов Ирана, объявила Канада.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протесты и беспорядки в Иране были спланированы США и Израилем.

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