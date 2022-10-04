4 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова заместителя главы администрации Херсонской области о том, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ на своей территории.

Тимур Кондратьев, , 09:38 — REGNUM Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ на своей территории, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стремоусов указал на то, что на Николаевском направлении у российских военных «всё под контролем», несмотря даже на отчаянные попытки ВСУ прорвать нашу оборону. Всё чем могут похвастаться нацисты на данный момент, это небольшое продвижение вдоль Днепра в направлении населённого пункта Дудчаны, но и там боевиков настигли удары Воздушно-космических сил России, что заставило их остудить свой пыл и остановить наступление.

«Верю в наших солдат и верю, что у них всё получится! Никакого прорыва ВСУ точно не видать!» — убеждена Анна К.

Многие пользователи ссылаются на то, что подобные наскоки на российскую оборону оборачиваются для киевских нацистов неоправданными потерями среди личного состава, а также сожженной военной техникой, которая безвозвратно осталась тлеть на полях Херсонской области.

«Потери ВСУ на херсонском направлении колоссальные. Рано или поздно Киеву придется с этим считаться», — уверена Татьяна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ бросают в бой всё, что у них есть, а значит, киевский режим одолевает агония.

«Да уж. Несколько сёл Киев взял, при этом только своих людей положил! Даже жутко становится, насколько Зеленскому наплевать на [жителей на территории бывш. УССР]. Бросает в бой словно мясо. Такими темпами действительно скоро на территории бывш. УССР людей не останется», — подметила Мария В.

Часть людей понимает, что в ходе таких атак страдают и наши войска, которым приходится сдерживать орды нацистов не только за счёт грамотно выстроенной обороны, но и благодаря своему героизму и профессионализму.

«Получился недопрорыв. Нацики забрали только пару сёл, но понесли при этом гигантские потери. Вопрос в том, хватит ли у них сил продолжить совершать такие атаки. Если да, то у нас большие проблемы, ведь Вооружённые силы РФ показывают всё, что могут на поле боя. Если нет, то выходит, что Минобороны России взяло в оборот правильную стратегию и, обороняясь, перемалывает орды нациков, чтобы сила ВСУ иссякла. После этого, разумеется, начнётся широкомасштабное наступление российской армии», — поделился своим мнением Павел И.

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Министерство обороны России

Нашлись и те, кто отмечают, что вскоре попытки Киева скрыть от своего населения правду о потерях в результате подобных наступлений перестанут приносить плоды, в результате чего народ на территории бывшей УССР снесёт киевский неонацистский режим, забравший жизни десятков и сотен тысяч людей.

«Со стороны России есть проблемы. Хорошо, что всё чаще это начинают признавать. Это залог перемен к лучшему, что позволит нам стать сильнее врага и пойти в наступление», — считает Николай К.

«Не признаёт поражение ни одна из сторон, чтобы не поднимать панику, это всё понятно, но со стороны Российской Федерации, по крайней мере, никто не скрывает тяжёлых ситуаций на том или ином участке фронта. Все всё видят, а значит, могут помочь. В случае же с Киевом о том, что на Херсонщине за пару дней полегли сотни, а то и тысячи боевиков, не знает никто [на территории бывш. УССР]. А значит, скоро тыл врага даст трещину», — пишет Андрей К.

Напомним, 3 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своём Telegram-канале о том, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ на своей территории.