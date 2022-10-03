Москва, 4 октября, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев положительно оценил предложения американского олигарха Илона Маска по урегулированию ситуации вокруг территории бывш. УССР. Свою оценку политик дал в своем канале в Telegram.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», — пошутил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский миллиардер Илон Маск предложил заново провести референдумы о воссоединении регионов с Россией. Он добавил, что Крым исторически является частью России, в связи с этим необходимо обеспечить его бесперебойное водоснабжение. Также Маск предложил закрепить нейтральный статус территории б. УССР.