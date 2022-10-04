Москва, 4 октября 2022, 01:01 — REGNUM Профильные структуры Минобороны России организовали работы по размещению мобилизованных граждан в автономных полевых лагерях (АПЛ-500), развёртываемых непосредственно на учебных полигонах. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Такое решение позволяет сократить время на прибытие резервистов к местам проведения обучения и боевого слаживания, тем самым высвобождая больше времени на отдых, восстановление сил, «оценку прошедшего дня и подготовку к следующему учебному дню».
Отмечается, что все палатки укомплектованы автономными системами поддержания заданной температуры в зимнее и летнее время года. Также лагеря обеспечены современными модулями водоснабжения и санитарно-гигиенического обеспечения, туалетами и душевыми, системами водоочистки и горячего водоснабжения, кухнями, столовыми и медпунктами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии полностью выполнили задачу первого этапа по комплектованию региональных батальонов в рамках частичной мобилизации.
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