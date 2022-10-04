Киншаса, , 00:57 — REGNUM По меньшей мере 10 человек, в том числе дети, пострадали в результате взрыва в кинотеатре на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Взрыв geralt

Теракт произошел в городе Бутембо. Причиной инцидента стало сработавшее взрывное устройство.

Один из пострадавших получил ранения, которые представляют угрозу для жизни. Ответственность за случившееся пока на себя не взяла ни одна из группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Agence France-Presse распространило информацию о том, что 1 октября на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевики напали на деревню и убили 14 мирных жителей.

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