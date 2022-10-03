Буэнос-Айрес, 4 октября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Уровень инфляции в текущем году может достичь 100% в Аргентине. Такой прогноз сделал российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в беседе с «Известиями».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Как пояснил Феоктистов, национальная валюта страны — песо — сейчас крайне волатильна, при том что Аргентина никогда не считалась дешевым государством в плане ценообразования. При этом Аргентина очень популярна у российских туристов, а власти сняли последние коронавирусные ограничения.

Кроме того, в этой латиноамериканской стране проживает самая крупная диаспора российских граждан в бассейне Карибского моря. Российский дипломат уточнил, что всего граждан России здесь насчитывается около 300 тыс. человек.

«Никакой дискриминации русских по этническому, религиозному или другим признакам нет», — добавил Феоктистов.

По словам российского посла, волна русофобии эту страну в целом не затронула. Более того, Аргентина не присоединялась к поддержке экономических санкций.