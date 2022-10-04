Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Не менее 98 человек стали жертвами урагана «Иэн», который обрушился на территорию США 28 сентября, 3 октября передает телеканал NBC.

После урагана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось о 87 погибших. По обновленной информации, в штате Флорида жертвами стихии стали 94 человека, а в Северной Каролине — еще 4.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября белый дом объявил, что президент США Джо Байден со своей супругой Джилл посетят пострадавшие от ураганов «Фиона» и «Иэн» Пуэрто-Рико и штат Флорида.

3 октября агентство Reuters распространило информацию о том, что американский лидер собирается выделить Пуэрто-Рико более $60 млн для возмещения ущерба, который был нанесен ураганом «Фиона».

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