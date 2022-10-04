Тбилиси, , 00:34 — REGNUM Оштукатуривание фасадов домов, расположенных на центральной магистрали города Гори, проспекте Сталина, вызвало резкое недовольство националистически настроенных граждан, сообщает 3 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Гори Andrzej Wójtowicz

Грузинскими властями была принята программа реставрации домов в центральных районах Гори. Однако, тем самым, по мнению некоторых жильцов, а таже гидов и общественных деятелей, под слоем штукатурки грузинские власти пытаются скрыть «преступления русско-путинского» режима.

Дело в том, что на стенах многих домов с августа 2008 года остались следы от пуль и осколков. Примечательно, что с тех пор эти дома не ремонтировались. Националистически и русофобски настроенные граждане выступили категорически против намечаемого ремонта зданий. По их мнению, следы от пуль и осколков на стенах зданий должны обязательно сохраниться на вечные времена, так как они имеют большое воспитательное значение для подрастающего поколения. Кроме того, к этим домам обязательно должны устраиваться экскурсии иностранных туристов, в первую очередь, российских, чтобы они собственными глазами видели последствия «агрессии России». Для лучшей же визуализации процесса следует выделить следы от пуль и осколков особыми рамками.

Напомним, что 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию и находящихся там российских миротоворцев. Город Гори при этом выполнял фуенкцию основной грузинской военной базы. Однако грузинская армия была очень быстро разбита, и уже 11 августа российские солдаты и осетинские ополченцы без боя взяли оставленный грузинскими военными Гори.