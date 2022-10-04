Санкт-Петербург, 4 октября 2022, 07:13 — REGNUM Выпускники вузов, которые прошли обучение на военных кафедрах, также подлежат частичной мобилизации, поскольку такое обучение считается военным опытом. Об этом заявил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Военком отметил, что под мобилизацию попадают те, кто имеет военный опыт. Прошедшие военную кафедру не являются исключением, так как она даёт необходимые знания, умения и навыки.
«Военная кафедра — это тоже военный опыт, потому что на военной кафедре гражданин вначале получает теоретические знания, которые ему преподаются в течение двух — двух с половиной лет. А по завершении обучения он проходит в течение двух месяцев практические военные сборы, где эти теоретические навыки осуществляют на практике», — отметил Качковский.
Напомним, что студенты очной формы обучения в вузах и колледжах частичной мобилизации не подлежат, при условии, что образовательные учреждения должны иметь государственную аккредитацию, а граждане не должны пребывать в запасе.
Напомним, в Западном военном округе открылась горячая линия по вопросам мобилизации.
Читайте ранее в этом сюжете: В Западном военном округе работает горячая линия по вопросам мобилизации