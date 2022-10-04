Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Выпускники вузов, которые прошли обучение на военных кафедрах, также подлежат частичной мобилизации, поскольку такое обучение считается военным опытом. Об этом заявил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Военная кафедра

Военком отметил, что под мобилизацию попадают те, кто имеет военный опыт. Прошедшие военную кафедру не являются исключением, так как она даёт необходимые знания, умения и навыки.

«Военная кафедра — это тоже военный опыт, потому что на военной кафедре гражданин вначале получает теоретические знания, которые ему преподаются в течение двух — двух с половиной лет. А по завершении обучения он проходит в течение двух месяцев практические военные сборы, где эти теоретические навыки осуществляют на практике», — отметил Качковский.

Напомним, что студенты очной формы обучения в вузах и колледжах частичной мобилизации не подлежат при условии, что образовательные учреждения должны иметь государственную аккредитацию, а граждане не должны пребывать в запасе.

Напомним, в Западном военном округе открылась горячая линия по вопросам мобилизации.